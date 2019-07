Boxe, il romano Valerio Nocera vince a Miami contro un pugile americano

Certe vittorie contano più di altre. E non necessariamente per il titolo in palio, ma per quello che significano. E per il romano Valerio Nocera, l'affermazione al Miccosukee casino and resort di Miami, contro lo statunitense Daniel Placeres (avversario sulla carta molto ostico, con 7 KO su 8 vittorie complessive), ha un valore particolare. Perché avviene negli States, contro un pugile "di casa", abituato a vincere. Per i pugili - ma vale per tutti gli sport - il tifo, il sostegno degli affetti, degli amici, dei fan è tutto. Nel caso del romano 27enne, che si allena alla Golden Power (per la Bellusci Boxe Promotion), questo sostegno era, per motivi geografici, limitato alla sfera social (anche se qualche fan sfegatato lo aveva seguito fino a Miami).

Per il peso superpiuma Nocera (7-1-1) era il terzo match oltreoceano (negli altri, ha registrato una vittoria e una sconfitta): dall'altra parte, un 31enne che vantava nel curriculum 7 Ko su 8 vittorie. Un'affermazione con decisione unanime (40-36 per tutti e tre i giudici a favore del boxeur romano).

Nocera, subito dopo il verdetto, ha pianto sul ring: «Questa è la faccia di chi ha sofferto la solitudine, la lontananza dai miei cari; è la faccia di chi cerca passo dopo passo un posto nel pugilato che conta. Di chi ci ha creduto fino all'ultimo, quando tutti non ci credevano ma io ero là, che aspettavo e che rinunciavo a match in Italia (e la gente mi chiedeva in modo ironico quando combattevo)». E ancora: «Ci sono stati gli infortuni, la paura di mollare tutto quanto, e invece io ho preso le valige e sono partito accettando un match impossibile in America. Ho dimostrato a tutti chi sono, ma soprattutto chi siamo noi italiani mettendo presenza, e portando in giro per il mondo alti e fieri i nostri colori».





