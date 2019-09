Valente: «Comportamento Malagò gravissimo, è una scorrettezza istituzionale»

«Apprendo che il Presidente del Coni Giovanni Malagò è il responsabile delle due note inviate al Cio per chiedere sanzioni nei confronti dell'Italia e bloccare così la riforma dello sport. Malagò si è spinto fino al punto di suggerire l'irresponsabile esclusione dell'Italia dalle Olimpiadi di Tokio e la revoca dell'assegnazione di Milano-Cortina creando scompiglio nel mondo sportivo. In particolare tra quelli che puntano alle Olimpiadi del 2020, solo per una mera questione di tornaconto personale. La sua richiesta al Cio di sospendere l'Italia, smentisce clamorosamente quanto da lui sostenuto anche in audizione al Senato, rendendolo unico responsabile del terrorismo psicologico che da mesi fa serpeggiare tra gli atleti, i tecnici e i dirigenti. Un fatto gravissimo e sconcertante che finalmente chiarisce chi ha veramente a cuore lo sport in Italia e chi no». È quanto afferma in una nota l'ex sottosegretario, deputato del Movimento 5 Stelle, Simone Valente.



«In questo momento mi sento di stigmatizzare quanto successo soprattutto per difendere e tutelare tutto il mondo sportivo che dovrà rappresentare i nostri colori alle prossime olimpiadi -prosegue Valente-. Il presidente Malagò, che ricordiamolo, è a capo di un ente pubblico, ha commesso una scorrettezza istituzionale senza precedenti esclusivamente per proteggere i suoi personali interessi e, per questo, la sua difesa risulta ancor più goffa e fuori luogo».

