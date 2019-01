Tour de Ski in Val Mustair, è di Pellegrino il primo podio azzurro del 2019

È di Federico Pellegrino, argento olimpico dello sci di fondo, il primo podio ottenuto in assoluto da un atleta italiano nel 2019. L'azzurro si è infatti piazzato al secondo posto nella gara Sprint a tecnica libera disputatasi oggi in Val Mustair, in Svizzera, e valida per il Tour de Ski. A vincere è stato il norvegese Johannes Klebo, al 17/o successo in Coppa del Mondo, mentre al terzo posto si è classificato il russo Sergey Ustiugov. Nella gara di Sprint tl femminile si è imposta da dominatrice la svedese Stina Nilsson, che ha preceduto le americane Diggins e Caldwell. © RIPRODUZIONE RISERVATA