Us Open, il primo giro lancia McIlroy e Cantlay

Riusciranno Rory McIlroy e Patrick Cantlay a interrompere i rispettivi digiuni? Il primo non vince un major dal 2014, il secondo non ne ha ancora vinto uno, pur essendo tra i migliori giocatori in circolazione. Sul terribile e magnifico percorso Pinehurst numero 2, in Nord Carolina, entrambi hanno chiuso il primo giro del 124° Us Open di golf a -5, sul par 70 del campo. Sono entrambi in testa. E se Cantlay ha potuto godere delle condizioni mattutine più favorevoli, mettendo a segno ben 6 birdie a fronte di un solo bogey, McIlroy ha fatto anche meglio nel pomeriggio, facendo segnare 5 birdie e nessun errore, cosa rarissima in un torneo storicamente duro come lo Us Open: nella prima giornata, in cui solo 15 giocatori sui 156 al via sono scesi sotto par, l’impresa di chiudere senza bogey è riuscita a un solo altro giocatore, Sergio Garçia, sulla cui carta sono registrati un birdie e 17 par.

Alle spalle del duo di testa, il fenomeno Ludvig Aberg, che in meno di un anno è passato da dilettante a numero 6 del mondo. Lo svedese, 24 anni, è stata la carta a sorpresa vincente del capitano Luke Donald alla Ryder Cup di Roma. Nei mesi a seguire, ha confermato la bontà di quella scelta. È arrivato secondo al Masters di aprile e ora si trova al terzo posto, a un colpo dai leader nel suo primo Us Open (-4). A seguire, con -3, uno dei giocatori più in forma del momento, il francese Matthieu Pavon, che a 31 anni sembra essere nel pieno della maturità, e Bryson DeChambeau, uomo Liv, già vincitore nel 2020, che difficilmente si fa trovare impreparato nei grandi appuntamenti.

La lotta per il taglio

Ha destato sorpresa la partenza lenta di Scottie Scheffler. Di fatto, praticamente imbattibile in questo inizio di stagione, in cui ha messo a segno 5 vittorie tutte pesanti (Masters compreso), il numero 1 del mondo e dominatore della Fedex Cup, ha pagato l’imprecisione dal tee su un campo che non perdona errori. Ora si trova a +1, in 34ma posizione. Guai però a darlo per spacciato. Ha ancora 3 giri a disposizione per cambiare marcia. E non c’è avversario che non l’abbia ben chiaro. Dopo una buona partenza, è andato in difficoltà Tiger Woods, per il quale si sta studiando un’esenzione speciale a vita per permettergli di giocare i tornei più importanti, visto che ora non ha più classifica. Tiger è in 86ma posizione, a +4, in lotta per il taglio che riguarderà i primi 60 giocatori più i pari merito. Stessa sorte per i due fratelli Molinari. Edoardo è stato a lungo ai vertici della classifica con il -2 guadagnato nelle prime 9 buche. Nelle seconde, invece, ha messo a segno solo due bogey e un doppio che lo hanno fatto scivolare in 50ma posizione a +2. Il gioco c’è e un giro più regolare oggi dovrebbe permettergli di scendere in campo nel fine settimana. Un po’ più complicata, ma risolvibile, la situazione di Francesco: si trova in 65ma posizione a +3. Sulla sua carta, 3 birdie, un bogey e soprattutto il pesante doppio al par 4 della 2 e addirittura il triplo al par 3 della 9. Per centrare l’obiettivo e entrare nel gruppo di giocatori che si spartirà il montepremi record di 21,5 milioni di dollari, dovrà evitare errori così pesanti.

Manassero insegue

Poche speranze, invece, per il terzo italiano in gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Manassero tornava a giocare un major dopo 8 anni, ma ha cominciato con il piede sbagliato: subito 8 alla prima buca, un par 5. Poi un doppio e 4 bogey birdie. Per risalire dal +9 servirebbe un’impresa da libri di storia. Non è il caso di escluderla a priori, ma, comunque vada, è importante che Manassero si stia ritrovando e che oggi sia di nuovo lì, in un field con i migliori del mondo. Tutta esperienza. Talento indiscutibile e giovane età (31 anni) giocano a suo favore.