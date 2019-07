Universiade, stasera la cerimonia d'apertura, da domani le prime medaglie

Il nuoto, la scherma e il judo; e ancora, il basket con i giganti del basket Ncaa e gli azzurri di coach Paccariè all'esordio. Dopo i fasti dello show d'apertura si annuncia come una giornata ricca di gare quella di domani per l'Universiade di Napoli: dieci le discipline in cui si gareggia, sei quelle che assegneranno medaglie con tanti azzurri in gara e buone aspettative di movimentare subito il medagliere. Si comincia di buon mattino alla piscina della Mostra d'Oltremare di Napoli con la finale del trampolino da 1 metro femminile (alle 12) e quella maschile nella stessa specialità alle (13,30). Nel pomeriggio entra in scena il nuoto alla Piscina Scandone: dai 400 stile con il promettente Matteo Ciampi e Mattia Zuin in vasca, ai 50 delfino con Federica Greco, poi i 100 dorso con Emanuel Turchi e Luca Mencarini, sino al clou nei 400 misti con Ilaria Cusinato, la portabandiera della cerimonia di apertura dell'Universiade e una delle atlete di punta della spedizione azzurra, e Carlotta Toni; nei 100 rana, Federico Poggio e Alessandro Pinzuti, nei 200 dorso in gara Letizia Paruscio, nei 50 delfino Daniele D'Angelo, nella 4x100 stile libero femminile, Paola Biagioli e Gioelemaria Origlia, Giulia Verona, Aglaia Pezzato; nella 4x100 stile maschile, in acqua Ivano Vendrame, Alessandro Bori, Davide Nardini, Giovanni Izzo Al via sin dalla mattina anche la scherma nelle palestre ristrutturate del campus di Fisciano (Salerno).



Si parte con la spada femminile: le azzurre in pedana saranno Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Roberta Merzani, mentre nella sciabola maschile ci sono il napoletano Dario Cavaliere, Francesco D'Armiento e il quotato Matteo Neri su cui sono riposte speranze di medaglia. Alle 10 inizia il torneo di tiro a segno a Durazzano (Benevento) e allo stesso orario c'è il tennistavolo al PalaTrincone di Pozzuoli con gli azzurri Alessandro Di Marino, Maurizio Massarelli, Alessandro Guarnieri; e nel femminile Le Thi Hong Loan, Chiara Colantoni e Veronica Mosconi. Allo Stadio Vigorito di Benevento, alle 21, scende in campo la nazionale italiana di calcio femminile contro gli Stati Uniti, assoluti favoriti per la medaglia d'oro nel torneo. Medaglie saranno assegnate anche nel judo maschile e femminile (categoria under 70 Kg e over 70 e under 90 e over 90 kg) finali maschili e femminili e nella ginnastica artistica con le finali individuali e a squadra tra gli uomini. Ricco anche il programma del basket con l'esordio della nazionale azzurra al PalaDelMauro di Avellino (ore 20) contro il temibile Canada, considerato tra le squadre favorite alla vittoria finale. In tribuna per tifare gli azzurri ci sarà anche il presidente della Fip, Gianni Petrucci. Ma l'attenzione degli appassionati napoletani, da tempo a digiuno di grande basket, sarà rivolta all'esordio della nazionale maschile Usa, composta da diversi talenti del mondo Ncaa, la lega universiataria statunitense, opposta alla Finlandia a partire dalle ore 20.

