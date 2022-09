Festa finale al Foro Italico Camp, sport e divertimento per ragazzi con numeri da record

Grande festa per l’ultimo giorno del Foro Italico Camp 2022. Ieri, nell’area esterna della Sala delle Armi di Viale dei Gladiatori, si è svolta la cerimonia di chiusura del centro estivo del Parco Sportivo del Foro Italico, dedicato a bambini e ragazzi. Più di 500 ore di sport, divertimento e attività ludico-ricreative in 12 settimane (da giugno a settembre) che hanno visto la partecipazione di 23 Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate. Rispetto al 2021 è stato registrato un incremento del 40% degli iscritti per un totale di 1290 partecipanti. Numeri da record per un Camp che, ancora una volta, ha unito sport e gioco, valorizzando le relazioni sociali e l’educazione outdoor in piena sicurezza. “Il Foro Italico Camp 2022 è stato un grande successo. Un momento di divertimento, sport e inclusione che spero possa incoraggiare i bambini, i ragazzi e le famiglie a praticare sport tutto l’anno”, ha detto il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli. Tra gli altri, sono intervenuti, il direttore delle risorse umane e Organizzazione di Sport e Salute, Riccardo Meloni, e le Legend di Sport e Salute, Valerio Vermiglio, Massimiliano Rosolino, Stefano Maniscalco, Stefano Tilli e Luana Pilia.