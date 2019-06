È ufficiale Fabio Aru correrà il Tour de France

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Aru sarà al Tour de France. La notizia è stata data questa mattina dalla sua squadra, UAE team Emirates. Dopo i risultati positivi ottenuti la scorsa settimana al Tour di Svizzera, il cavaliere dei Quattro Mori in accordo con il suo staff, ha deciso di puntare sulla Grande Boucle, non per la classifica generale ma i successi di tappa.“Dopo mesi di assenza dalle corse, ho avuto modo di riassaporare il gusto della gara, di mettere fatica nelle gambe e di testare la mia condizione - ha spiegato Aru -I riscontri sul mio recupero sono stati incoraggianti, ho avvertito buone sensazioni che hanno portato alla mia convocazione per il Tour de France”.Il corridore di Villa Cidro era stato operato alla vena iliaca della gamba lo scorso aprile e per questo obbligato a un lungo periodo di fermo. Sia l’intervento che il recupero erano andati bene, ma il ritorno alle gare era la prova più importante, per capire sia l’aspetto fisico che psicologico del corridore. Aru è sereno dal punto di vista psicologico e tra qualche mese diventerà papà.“Ho affrontato queste ultime prove con serenità, la stessa serenità con la quale mi appresto a misurarmi con l’appuntamento del Tour de France: non sarò in Francia con l’assillo della classifica generale, la Grande Boucle potrà essere per me un punto per aprire un nuovo capitolo della mia stagione.Mi aspetto che le mie prestazioni migliorino tappa dopo tappa, lotterò per arrivare a essere competitivo così da poter essere un elemento di valore per gli obiettivi della squadra e per coltivare il sogno di un successo di tappa”. Fabio Aru prima del Tour, che partirà da Bruxelles il prossimo 6 luglio, lo vedremo correre ai campionati italiani domenica.La Uae Emirates oltre ad Aru alla corsa francese porterà Daniel Martin, il velocista Alexander Kristoff e il giovane belga Jusper Philipsen, al suo esordio in Francia.