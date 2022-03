Arrivate in Italia le atlete e le allenatrici ucraine di nuoto sincronizzato in fuga dalla guerra: «Grate all’Italia per questa opportunità»

Sono arrivate questa mattina intorno a mezzogiorno e mezza al Centro della Federnuoto di Ostia le dieci atlete e le due allenatrici della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato in fuga dai luoghi del conflitto e che nelle prossime settimane potranno vivere e allenarsi nel centro Fin, lontano dagli orrori della guerra. Partite ieri sera intorno alle 21 da Budapest, dopo aver percorso anche 1500 chilometri per varcare i confini del proprio paese, le ragazze sono arrivate stanche e sorridenti, accolte dal presidente Fin Paolo Barelli e dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Sono tutte giovanissime, hanno tra i 14 e i 21 anni, sono stordite ma al tempo stesso rasserenate. «I nostri familiari sono in un posto sicuro e noi siamo grate all’Italia per questa opportunità» dicono in coro. Più dura l’allenatrice Oleisia Zaytseva con la voce rotta dal pianto: «Noi non possiamo fare altro che continuare a gareggiare, per la nostra gente, per il nostro paese, per difendere l’Ucraina». Altre quattro ragazze e tre tecnici non sono riusciti ad aggregarsi al gruppo ma dovrebbero riuscire a partire - dice Barelli - tra stasera e domani. A Ostia potranno vivere e allenarsi in vista di una stagione ricca di appuntamenti, impossibile dire per quanto. La speranza di tutti è per il minor tempo possibile: significherebbe che in Ucraina è tornata la pace.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Da Odessa al Cagliari: la storia di Artiom Krriew, in fuga dalla... L'INIZIATIVA Roma e UNHCR insieme per sostenere i bambini in Ucraina