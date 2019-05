La Cliff Diving World Series debutta a Dublino

Ultimo aggiornamento: 13:23

Dopo che i campioni in carica Gary Hunt (GBR) e Rhiannan Iffland (AUS) hanno dominato la tappa d’apertura nelle Filippine a metà aprile, la Red Bull Cliff Diving World Series vola in Europa per la tappa più a nord della stagione: Dublino. Dal caldo tropicale delle lagune di El Nido al clima rigido della capitale irlandese, l’élite del cliff diving dovrà dimostrare una dose extra di spirito di adattamento alle migliaia di fan che occuperanno il porto di Dún Laoghaire per godersi l’incredibile spettacolo di tuffi.Tutti gli sfidanti dovranno alzare la posta in gioco per arrestare l'avanzata dei campioni in carica.Un’occasione preziosa per sostenere da lontano il nostro campione Alessandro De Rose, unico diver azzurro della Red Bull Cliff Diving World Series che quest’anno partecipa al circuito come atleta wildcard. Se l‘attesissima tappa italiana di Polignano a Mare è ormai vicina, Alessandro è determinatissimo ad affrontare con concentrazione e grinta la gara di Dublino per regalare ancora una volta a tutti gli spettatori adrenalina, acrobazie aeree e soprattutto momenti di bellezza straordinaria da altezze vertiginose.Reduce da un’eccellente vittoria a El Nido, nelle Filippine, il Brilliant Brit Gary Huntcon il primo posto in Irlanda potrebbe eguagliare il suo record di 6 vittorie consecutive (già ottenuto nel 2015), ma Constantin Popovici, nuovo permanent diver rumenodi questa edizione, nonché prima grande rivelazione della stagione, potrebbe scombinare i piani del campione inglese dopo aver dimostrato il suo enorme potenziale dalla piattaforma dei 27m al debutto della competizione in Asia. Il suoarmstand dive ha permesso al diver olimpico, che si sta preparando duramente per la qualificazione a Tokyo 2020, di ottenere il punteggio più alto e il suo primo podio World Series, piazzandosi dietro al 7 volte campione, e confermandosi un avversario decisamente da non sottovalutare.Anche altri favoriti al titolo come il messicano Jonathan Paredes e lo statunitenseSteven LoBue dovranno dimostrare di avere una marcia più e cercare l’esecuzione del tuffo perfetto se vogliono evitare che la vittoria della World Series sia segnata in partenza, e che il trofeo del Re Kahekili finisca nuovamente nelle mani di Hunt.Nel circuito femminile Rhiannan Iffland continua a raggiungere l’apice della perfezione con le sue acrobazie in caduta libera dai 21 metri. La 27enne Australiana si è assicurata la 12esima vittoria su 18 gare durante la tappa d’apertura in Asia, ma sembra aver trovato pane per i suoi denti con la giovane diver bielorussa Yana Nestsiarava e la canadese Lysanne Richard.Se le due avversarie sono riuscite a tenere testa alla campionessa in carica salendo sul podio a El Nido, lo stesso non si può dire per la messicana Adriana Jimenez, volto storico della Red Bull Cliff Diving Women’s World Series che ha terminato la gara nelle Filippine con un deludente 5° posto.Dopo le tre gare disputate nella piscina naturale di Inis Mòr, sulle Isole Aran, per la prima volta le piattaforme della Red Bull Cliff Diving World Series faranno tappa nella capitale Irlandese, e saranno lo sfondo di un appassionante spettacolo all’ultimo tuffo.La passeggiata lungo l’East Pier è ormai un must per i turisti nell’area del porto di Dún Laoghaire, ed è proprio da lì che migliaia di spettatori potranno gustarsi lo spettacolo e tifare per i 24 diver che si daranno battaglia il 12 maggio.