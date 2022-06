Trofeo Rafiro 2022 al Salaria sport Village - Tatotennisteam, vince il 19enne Niccolò Baroni

Il giovane tennista Niccolò Baroni vince il primo Trofeo RAFIRO 2022 Open Maschile. Il 19enne è riuscito ad arrivare sul gradino più alto del podio della competizione a cui hanno partecipato 184 atleti. Il torneo si è tenuto al Salaria sport Village - Tatotennisteam dal 18 Maggio al 2 giugno 2022. E si svolgerà per altri 5 anni sempre a maggio in partnership con la federazione italiana tennis e la nota azienda RAFIRO. Altri eventi tennistici si svolgeranno durante tutta l’estate 2022, come i campionati italiani over 40 femminile a fine giugno e un torneo in notturna open fit nel mese di luglio. Ad agosto campionati nazionali under 11 maschili.

Il vincitore

Si chiama Baroni Niccolo’ e ha 19 anni. 3 punti ATP e classifica 2.3. Si allena a Foligno, Villa candida, con il coach internazionale Fabio Gorietti.