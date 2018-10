Trittico d’autunno, domani si parte con la Milano-Torino. Sabato il Lombardia con Valverde e Nibali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci avviciniamo al termine della stagione del ciclismo e nell’autunno delle due ruote al via domani la Milano-Torino. E’ il Trittico d’Autunno che con il Granpiemonte di giovedì e il Lombardia di sabato chiuderà l’anno europeo.Tanti saranno i campioni al via di queste corse. Ci sarà il campione del mondo Alejandro Valverde, quindi Bardet e Woods che replicheranno la sfida iridata di Innsbruck di domenica scorsa dove è stata assegnata la maglia di campione mondiale 2018. Nei 200 chilometri da Magenta alla collina di Superga della Milano-Torino ci sarà anche Fabio Aru. Il sardo dopo una stagione senza successi cerca ora la vittoria del riscatto per trovare energie positive in vista della stagione prossima. Ci saranno anche i francesi Thibaut Pinot e Julian Alaphilippe e il nostro Gianni Moscon, quinto all’ultimo mondiale, con Domenico Pozzovivo. Tra i favoriti anche Dylan Teuns, terzo al Giro dell’Emilia.Giovedì al Granpiemonte i chilometri da percorrere saranno 191 e i favoriti saranno: Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot e gli italiani Sonny Colbrelli e Sacha Modoloo.La corsa regina sarà il Giro di Lombardia, con i suoi 241 chilometri da Bergamo a Como sarà l’ultima classica di stagione da conquistare. Ritroveremo anche Vincenzo Nibali che cercherà di riconfermare la vittoria dello scorso anno, con Moscon che sogna la sua prima classica e Valverde che vuole salire sul podio di una corsa storica con la maglia di campione del mondo.Ancora una volta saranno il Ghisallo, il muro di Sormano e Civiglio a decidere il trionfatore della classica delle Foglie Morte.Chiuso il trittico d’autunno si resterà ancora in Italia, dove il 31 ottobre verranno svelate a Milano le 21 tappe del Giro d’Italia.Le squadre del Trittico d’Autunno.MILANO-TORINO — Astana Pro Team; Bahrain Merida; Bmc Racing Team; Bora-Hansgrohe; Groupama-Fdj; Lotto Soudal; Mitchelton Scott; Movistar Team; Quick Step Floors; Team Ef Education First Drapac p/b Cannondale; Team Katusha Alpecin; Team Sky; Team Sunweb; Trek Segafredo; Uae Team Emirates; Androni Giocattoli Sidermec; Bardiani Csf; Israel Cycling Academy; Nippo Vini Fantini Europa Ovini; Team Fortuneo Samsic; Wilier Triestina Selle italia GRANPIEMONTE — Astana Pro Team; Bahrain Merida; Bmc Racing Team; Bora-Hansgrohe; Lotto Soudal; Movistar Team; Quick Step Floors; Team Dimension Data; Team Ef Education First Drapac p/b Cannondale; Team Katusha Alpecin; Team Sky; Uae Team Emirates; Androni Giocattoli Sidermec; Bardiani Csf; Gazprom Rusvelo; Israel Cycling Academy; Nippo Vini Fantini Europa Ovini; Team Fortuneo Samsic; Wilier Triestina Selle italia LOMBARDIA — Ag2r La Mondiale; Astana Pro Team; Bahrain Merida; Bmc Racing Team; Bora-Hansgrohe; Groupama-Fdj; Lotto Soudal; Mitchelton Scott; Movistar Team; Quick Step Floors; Team Dimension Data; Team Ef Education First Drapac p/b Cannondale; Team Katusha Alpecin; Team Lotto Nl Jumbo; Team Sky; Team Sunweb; Trek Segafredo; Uae Team Emirates; Androni Giocattoli Sidermec; Bardiani Csf; Israel Cycling Academy; Nippo Vini Fantini Europa Ovini; Team Fortuneo Samsic; Wilier Triestina Selle Italia