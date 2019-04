Gli Assoluti giovanili inaugurano il centro di preparazione paralimpica del Tre Fontane

Ultimo aggiornamento: 19:39

La piscina del Centro di Preparazione Paralimpica in viadi Roma è pronta al debutto ufficiale: domenica prossima, per la prima volta, il nuovo impianto natatorio ospiterà gli, una rassegna da circa 120 atleti nati tra il 2000 ed il 2009 che vedrà in acqua, accanto ai tesserati FINP, anche gli atleti FINP/FISDIR classe S14. Ai blocchi di partenza gli azzurri selezionati per i Giochi Giovanili Paralimpici Europei che si terranno in Finlandia. Affianco alle giovani promesse ci sarà il 4 volte campione europeo a Dublino e recordman nei 50 e 100 stile libero S5,(Aspea Padova Onlus/G.S. Fiamme Oro Nuoto). Annunciata la presenza anche del presidente del Comitato italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e del presidente della Federazione italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, Marco Borzacchini.«Quest'anno sarà una grande festa - dice il presidente FINP- Possiamo paragonare questa manifestazione a una lente di ingrandimento attraverso la quale cercare giovani promesse che saranno i campioni di domani. Centoventi atleti? E’ un numero incredibile ed è esattamente il doppio rispetto all’edizione del 2018”."Sono molto orgoglioso che questi campionati si svolgano nella mia Regione - le parole del delegato regionale FINP Lazio,- abbiamo fatto di tutto per organizzare l’evento nel migliore dei modi”.