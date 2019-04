Tour of the Alps vittoria perfetta di Masnada. Quarto Nibali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria italiana al Tour of the Alps con Faustodell’Androni Giocattoli Sidermec, che conquista in solitaria la terza tappa di questa piccola corsa a tappe: 106 chilometri da Salorno a Baselga di Pinè. Secondo posto perdella Sky davanti adella Bora-Hansgrohe. Brillante quarto posto per Vincenzoche nel finale ha più volte attaccato, dimostrando di essere in ottima forma. Segnali positivi anche dal britannico di Chrisprotagonista anche lui nell’ultima parte della corsa.In classifica generale tutto invariato concon 8″ su Hirt, 23″ su, 35″ su Majka, 37″ su Geoghegan, 39″ su Nibali, 1’01” su Hermann Pernsteiner, 1’08” su Thalmann, 1’24” su Vlasov e 1’35” su Masnada.Gli ultimi chilometri di corsa sono stati caratterizzati da un gruppetto formato da corridori importanti con Tao Geoghegan Hart e Chris Froome (Sky), Majka (Bora-Hansgrohe), vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Dario Cataldo e Sivakov, Jan Hirt (Astana), Aleksandr Vlasov (Gazprom-Rusvelo), Roland Thalmann (Vorarlberg Santic), Mattia Cattaneo (Androni), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), Marco Canola (Nippo-Vini Fantini).Molti botta e risposta tra Nibali e Froome che si sono controllati e hanno provato a lanciare attacchi, ma a 1600 metri dal finale l’azione decisiva è arrivata con Masnada.Il venticinquenne bergamasco a meno di due chilometri dal finale ha lanciato l’affondo perfetto, senza ricevere risposta dal gruppo.Masnada con ritmo elevatissimo e senza mai voltarsi ha corso fino al traguardo, prendendo quella vittoria che stava inseguendo da tempo.Domani si correrà la quarta frazione da Baselga di Pinè a Cles, di 134 chilometri col Passo Predaia nel finale.