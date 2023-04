Tour of The Alps: via alle prove generali per il Giro

E' partita oggi a Rattenberg, in Austria, la 46esima edizione del Tour of the Alps, la gara che unisce Tirolo, Alto Adige e Trentino, e che tecnicamente è un antipasto del Giro d’Italia che scatterà fra venti giorni. I fari saranno puntati soprattutto su Geraint Thomas e Domenico Pozzovivo, due corridori di grande esperienza che tenteranno di ben figurare anche nella classifica generale della prossima corsa rosa. Il gallese, vincitore del Tour de France nel 2018, è salito sul podio della Grande Boucle anche lo scorso anno, terzo in classifica alle spalle di Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, eppure si vocifera già che questa potrebbe essere la sua ultima stagione in gruppo. Thomas ha inseguito a lungo il trionfo al Giro nella sua carriera e questo potrebbe essere davvero l’anno buono.

Grande esperienza anche per Domenico Pozzovivo: a quarant’anni e con un terribile incidente alle spalle, il corridore lucano si presenterà al via del Giro con l’obiettivo di chiudere almeno nei primi cinque della classifica generale. Fino allo scorso marzo il lucano era senza squadra, ma la Israel-Premier tech ha deciso di dargli fiducia. Altri corridori da tenere d’occhio in questa edizione del Tour of the Alps sono sicuramente il giovane Lorenzo Fortunato, insieme al duo della Bora-Hansgrohe composto da Alexander Vlasov e Lennard Kamna. Come di consueto ci sarà tanta salita da affrontare per i corridori che prenderanno parte alla corsa partita questa mattina da Rattenberg, e avremo le prime indicazioni sui possibili protagonisti della corsa rosa.

TOUR OF THE ALPS - LE TAPPE

17/04 tappa 1: Rattenberg - Alpbach 127.5 km.

18/04 tappa 2: Reith im Alpbachtal - Ritten 165.2 km

19/04 tappa 3: Ritten - Brentonico San Valentino 162.5 km

20/04 tappa 4: Rovereto - Predazzo 152.9 km

21/04 tappa 5: Cavalese - Brunico 144.5 km.

IN TV

Saranno oltre 100 i Paesi nel mondo che potranno godere di due ore di diretta tv al giorno. In Italia, la diretta sarà visibile sulle reti RaiSport e sulla piattaforma web Raiplay, con copertura in diretta streaming. La diretta andrà anche sui canali Eurosport 1, Europort 2 ed Eurosport Player che diffonderanno il segnale in Europa (Italia inclusa), Est Asiatico, Usa, Canada, Sudamerica, America Centrale, Area Pacifico e Subcontinente Indiano.