Tour Down Under, tappa e maglia e Porte. Quinto Ulissi, Viviani stringe i denti e prosegue la corsa

Ancora una vittoria australiana al Tour Down Under. A vincere oggi nella tappa regina della corsa a Paracombe, è stato il tasmaniano Richie, che ha conquistato anche la maglia di leader della corsa. Secondo posto staccato di 5” per Robdella Sunweb, seguito da Simondella Mitchelton-Schott, che è riuscito brillantemente a recuperare dopo la rovinosa caduta di ieri. Quinto posto per il nostro Diego(UAE Emirates), che ha ben figurato tra i migliori, nella tappa più impegnativa della corsa. Migliorano le condizioni di Elia(Cofidis), che dopo la caduta di ieri, in cui ha riportato numerose escoriazioni, è riuscito a ripartire oggi e a rimanere in gruppo terminando la gara. Tattica perfetta per la Trek-Segafredo che nei 131 chilometri di gara ha corso usando un’ottima strategia. Nella seconda fase della gara, tutti gli uomini della Trek si sono portati avanti, nell’intento di proteggere e posizionare nel migliore dei modi Porte. Idea perfetta questa che ha dato i suoi frutti, tanto che il tasmaniano si è trovato da solo nell’affrontare la salita finale. Alle sue spalle nessuno ha risposto e Porte ha subito creato un vuoto mai più recuperato dagli avversari. Soddisfatto lo scalatore della Trek-Segafredo, dopo la vittoria ha dichiarato: “ Daryl Impey è ancora l'uomo da battere. Questa era la tappa più difficile è stata la fase regina, ma la gara non è ancora finita e ci sono anche dei bonus di tempo. Mi sarebbe piaciuto avere un vantaggio maggiore”.Il Tour Down Under si concluderà domenica, giorno in cui in Argentina, prenderà il via la Vuelta a San Juan.ORDINE D'ARRIVO1 Richie Porte (Aus) Trek - Segafredo 3:14:092 Rob Power (Aus) Team Sunweb 0:00:053 Simon Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:00:054 Rohan Dennis (Aus) Team Ineos 0:00:055 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:056 Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott 0:00:057 Dylan Van Baarle (Ned) Team Ineos 0:00:058 Simon Geschke (GER) CCC Team 0:00:059 George Bennett (NZl) Team Jumbo - Visma 0:00:0510 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:13