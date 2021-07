Tour de France, Mohoric regala il terzo trionfo alla Bahrain Victorious

«Zitti tutti, la Bahrain Victorious ha vinto». Sembra dire questo Matej Mohoric, portacolori della squadra che mercoledì sera ha ricevuto la visita della gendarmerie, mentre esulta sotto il traguardo di Libourne, mentre si aggiudica la sua seconda tappa in questa edizione del Tour de France, la terza per il suo team.

This victory is for all the riders here at the @LeTour. All the years of hard work, sacrifice and staying away from our families to do what we all love most ❤️ Respect everyone.

Thanks @BHRVictorious, you guys are like my family.

And to do it on this @MeridaBikes 😍🇸🇮 pic.twitter.com/jYlSjXhUPs

— Matej Mohoric (@matmohoric) July 16, 2021