Tour de France, il maltempo accorcia anche la tappa numero 20. I chilometri totali saranno 59

Non ha pace ile anche la tappa numero 20, che si correrà domani, subirà importanti modifiche a causa del mal tempo. Dopo la frazione di oggi accorciata a causa della grandine e una frana, anche la tappa di oggi sarà mutilata nel suo percorso. Si partirà sempre dae si arriverà a, ma i chilometri da percorrere da 130 sono scesi a 59. Modificati anche i gpm, con l’eliminazione di quello didi prima categoria e quello diLa corsa verrà quindi decisa sulla salita finale a, lunga 33 chilometri con pendenze fino al 14,8%. Gli organizzatori sono stati costretti alla modifica del percorso, a causa della parziale chiusura della strada N90. A questo punto le strategie delle squadre cambieranno, anche se Egansembra ormai il vincitore di questo Tour de France numero 106. In classifica generale i distacchi sono minimi e in una tappa così importante, avere due salite in meno, vuol dire avere pochissime possibilità di cambiare il risultato. Per tanto il podio finale a Parigi potrebbe vedere Egan Bernal sul gradino più alto, consecondo eterzo. Alaphilippe domani sarà il corridore più a rischio, poiché ci saranno gli scalatori che faranno la corsa dura.