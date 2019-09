Mondiali di atletica in Qatar, Tortu 7° nella finale nei 100 dei metri vinta da Coleman in 9"76

L'Italia ha trattenuto il respiro per 10 secondi, anzi meno, in diretta dai Mondiali di Atletica in Qatar. Dopo 32 anni un italiano in finale, Filippo Tortu, che ha chiuso al 7° posto con 10" 07 una gara monstre dominata dall'americano Christian Coleman che ha fermato il cronometro sul tempo di 9" 76, sua migliore prestazione di sempre e miglior tempo stagionale. Argento all'altro americano Justin Gatlin e bronzo al canadese Andre De Grasse.

Sulla pista raffrescata con l'aria condizionata hanno gareggiato inoltre Yohann Blake, Justin Gatlin, Aaron Brown, Andre De Grasse, Akani Simbine e Zharnel Hughes, unico europeo con Tortu, assegnato alla corsia 2.

TORTU

«Non ho parole per aver raggiunto la finale. Scusate il termine, ma oggi ho tirato fuori le palle... come non avevo fatto ieri, ho pensato solo a fare la mia gara. Avevo ricevuto tanti messaggi di congratulazioni e mi ha fatto piacere».

Così il velocista azzurro Filippo Tortu dopo la semifinale dei 100 ai mondiali di atletica a Doha, che lo qualifica alla finale. «Ora - ha detto ancora ai microfoni di RaiSport - devo recuperare le energie per fare la finale di stasera».

