Tokyo 2020 , si ferma anche la box: Russo non salirà sul ring per indisposizione

Niente box, niente Clemente Russo. Che non salirà sul ring questa sera nel match per le qualificazioni a Tokyo 2020 di Londra. Il pugile campano, alle prese con una cattiva digestione, ha annunciato il forfait con un post sui social.«A breve sarei dovuto salire sul ring per disputare il primo incontro di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo oggi non mi vedrete combattere - scrive Russo -. A causa di una cattiva digestione sono da 24 ore bloccato in camera. Ho provato ad allenarmi, a reagire, ma sono debilitato e non mi permetteranno di disputare il match. L'ultimo torneo di qualificazione di Parigi. Oggi più di ieri sono convinto di potercela fare, sono convinto di poter portare ancora una volta in alto l'orgoglio italiano che, in questo momento, sta vivendo una grande difficoltà».

«Ciao ragazzi, a breve sarei dovuto salire sul ring per disputare il primo incontro di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo e con rammarico, oggi non mi vedrete combattere. A causa di una cattiva digestione sono da 24 ore bloccato in camera. Ho provato ad allenarmi, ho provato a reagire ma sono alquanto debilitato e non mi permetteranno di disputare il match». Lo ha annunciato lo stesso pugile italiano, Clemente Russo su Instagram. «Mentre provo a riprendermi penso a questi 4 anni di sacrifici, di rinunce e di duri allenamenti. Penso a lei, la mia ossessione, la medaglia d'oro alla quale sono arrivato vicino ben 2 volte. Penso ai sacrifici della mia famiglia maddalonilaura e le mie tre splendide principesse che mi sono state sempre vicine e con me anche loro hanno dovuto affrontare difficoltà e sacrifici per permettermi, alla mia età, di essere ancora in corsa per la mia quinta olimpiade. Dovrei vedere tutto nero in questo momento, dovrei essere assalito dallo sconforto, vedere quella medaglia ancora più lontana e invece… NO. Sono questi i momenti in cui un vero gladiatore, un sognatore, un vero uomo alza la testa e affronta i problemi con forza e razionalità. C'è ancora una possibilità!», dice il pugile campano

