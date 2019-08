Tokyo 2020, pene dure per gli atleti statunitensi in caso di gesti politici

Il comitato olimpico statunitense (Usoc) ha reso noto di aver scritto una lettera ai due atleti resisi protagonisti di proteste di tipo politico durante le premiazioni dei recenti Giochi Panamericani a Lima. Nel testo diffuso ora anche via social e ripreso da vari media americani, si ricorda non solo ai due diretti interessati ma anche ad «ogni atleta che prenderà parte a eventi futuri» che tale comportamento provocherà «severe sanzioni» che possono portare a una squalifica minima di un anno. Non viene specificato se tale punizione verrà presa già nei confronti dello schermidore Race Imboden e della lanciatrice di martello Gwen Berry o se per questa volta i due verranno semplicemente 'ammonitì.



Imboden, salito sul gradino più alto del podio di Lima 2019 per aver vinto assieme ai compagni la gara di fioretto a squadre, si era inginocchiato durante l'inno statunitense, e poi spiegato sui social che, pur essendo onorato di rappresentare gli Usa, aveva voluto protestare contro le troppe cose nel suo Paese che lo feriscono, e che «sono in cima alla mia lista» come «razzismo, mancata regolamentazione del possesso di armi, maltrattamenti agli immigrati e un presidente che sparge odio da tutte le parti». La Berry, oro del martello donne, aveva invece fatto sul podio lo stesso gesto del pugno chiuso, per inneggiare alle 'Black Panthers' e protestare contro la segregazione razziale, che all'Olimpiade di Città del Messico 1968 rese famosi John Carlos e Tommie Smith e provocò molte polemiche. Così in vista in particolare dei Giochi di Tokyo 2020 l'Usoc ricorda ora ai suoi atleti che gesti del genere non verranno tollerati e che provocheranno delle conseguenze: la politica, è la posizione del Comitato, deve rimanere fuori dallo sport, anche perché i Giochi giapponesi si svolgeranno a pochi mesi dalle elezioni presidenziali del 2020,per le quali Donald Trump è intenzionato a ricandidarsi.

