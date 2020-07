Tokyo 2020, gli organizzatori confermano tutte le sedi di gara

Tutti i siti che erano previsti per ospitare gare ed eventi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate all'estate del 2021 a causa della pandemia di coronavirus, sono stati confermati, eliminando così un significativo ostacolo logistico alla disputa dei Giochi. Gli organizzatori giapponesi, spiegando di aver risolto tutti gli eventuali problemi di sovrapposizione, hanno annunciato che il programma degli eventi sarà molto simile a quello previsto per il 2020, con poche eccezioni. Restano invece ancora da risolvere i problemi relativi all'impatto economico del rinvio, non del tutto quantificati. Tokyo 2020 dovrà in particolare compensare le società che in precedenza avevano prenotato per il 2021 i numerosi siti previsti per le Olimpiadi. Gli organizzatori stanno ancora cercando di identificare i modi per ridurre i costi e le cerimonie di apertura e chiusura sono incluse in questa riflessione. I rimborsi per i biglietti per gli spettatori che non possono partecipare all'evento inizieranno dopo questo autunno, hanno detto gli organizzatori.

