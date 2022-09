Tita-Banti dominano ancora al mondiale Nacra 17 in Canada. Ugolini-Giubilei sono argento.

Ruggero Tita e Caterina Banti sono per la seconda volta Campioni del Mondo di Nacra 17, la classe olimpica volante che lì ha visti prevalere già nel 2018 e poi a Tokyo, dove hanno conquistato un bell’oro che alla vela italiana mancava da troppo. .

Hanno vinto in Canada, a Margarets Bay in Nuova Scozia con una prestazione dominante che li ha visti primi in 14 delle 17 prove disputate. Tanto da permettere loro di vincere matematicamente il titolo con una giornata di anticipo. Cioè prima di disputare la Medal Race riservata ai primi 10 classificati che attribuisce punteggio doppio. Una regata corsa perché così impone il regolamento, ma disputata in pieno relax.

Per l’Italia il successo del duo d’oro è completato dall’argento di Gigi Ugolini e Maria Giubilei, che se lo sono giocato in Medal Race con gli avversari di Finlandia e Gran Bretagna, visto che tutti e tre erano in un pugno di punti. I due romani però, che hanno corso fino al recente ingresso nel gruppo sportivo dell’Aeronautica per la Compagnia della Vela di Bracciano, da degni allievi di Tita – Banti, sono riusciti a piazzarsi secondi nella Medal e ad assicurarsi il secondo gradino del podio. Un risultato che si aggiunge tra l’altro al titolo mondiale Under 17 vinto a Marsiglia nel 2018.

La straordinarietà della performance di Ruggero Tita e Caterina Banti, Fiamme Gialle lui, Circolo Canottieri Aniene lei, è sottolineata dalla stampa anglosassone, che abbandonata l’abituale flemma, oltre a definire i loro risultati “proiettili andati a segno” , usa ripetutamente per i due italiani il termine “dominanti” sottolineando il gap di performance che esiste con gli altri, specie nei lati a stringere il vento. Tanto da arrivare a dire che gli avversari non sanno “dove sbattere la testa” per raggiungere la loro velocità, frutto della messa a punto dei foil che determinano il volo – Ruggero, 30 anni, ingegnere informatico, lavora da anni alla loro ottimizzazione - e dell’ affiatamento dell’equipaggio che volteggia e reagisce volando a 50 km all’ora sull’acqua. Da ricordare che Ruggero e Caterina questa estate hanno vinto anche l’Europeo.

“Siamo felicissimi di questo importantissimo risultato che corona un anno nel quale non siamo mai scesi dal gradino più alto del podio – dicono insieme Ruggero e Caterina - La strada però è ancora lunga, sappiamo dove lavorare e vogliamo perfezionarci, soprattutto per questo nuovo sistema di timoni. Siamo anche davvero soddisfatti di come la squadra italiana di Nacra 17 sia ai vertici . “

Fa loro eco il coach Ganga Bruni, fratello di Checco, timoniere di Luna Rossa. “ Tita – Banti in questo Campionato del Mondo hanno dimostrato una conduzione del Nacra 17 davvero impeccabile. “