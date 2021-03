Tirreno-Adriatico, Van Aert sfreccia nella prima tappa

Wout Van Aert si impone nella prima tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Il portacolori della Jumbo-Visma ha quindi conquistato il primo sprint della Corsa dei Due Mari, imponendosi nettamente sull'australiano Caleb Ewan, che non è riuscito a portare a termine la rimonta. Grazie a questo successo, che gli vale anche la prima maglia di leader della classifica generale, il corridore belga si lascia così alle spalle il quarto posto ottenuto sabato alla Strade Bianche e lancia un forte segnale in vista della Milano-Sanremo, da lui conquistata lo scorso anno. Ed è festa doppia per tutta la Jumbo-Visma, visto che anche Primoz Roglic è riuscito a conquistare la vittoria nella tappa odierna della Parigi-Nizza.

Tra i corridori italiani, il corridore che è riuscito a piazzarsi meglio nell'arrivo in volata di Lido di Camaiore è stato Andrea Vendrame, quarto alle spalle del colombiano Fernando Gaviria. Tra i primi 10 al traguardo troviamo anche Davide Ballerini: il vincitore della Omloop Het Nieuwsblad ha chiuso in ottava piazza.

Domani ci sarà un arrivo abbastanza insidioso alla Tirreno-Adriatico con la Camaiore-Chiusdino di 202 km.

