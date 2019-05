Giro d'Italia, A San Marino via alla sperimentazione della Virtual Reality

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A San Marino gli appassionati del ciclismo potranno sperimentare la Virtual Reality presso l’area hospitality Roma, 10 maggio 2019 TIM è Official Digital Partner della centoduesima edizione del Giro d´Italia, la popolare manifestazione che prenderà il via domani 11 maggio da Bologna. L’iniziativa, come di consueto, toccherà alcune delle località più belle e suggestive del nostro Paese per concludersi il 2 giugno a Verona. Un percorso lungo 3.579 chilometri dove 176 corridori appartenenti a 22 squadre si sfideranno durante le 21 tappe. In occasione della cronometro “Riccione-San Marino” del 19 maggio, TIM ha installato, nei 39 chilometri del tracciato di gara, speciali telecamere con modalità di ripresa a 360° che permetteranno agli amanti del ciclismo di vivere le emozioni in modalità immersiva grazie a visori per la realtà virtuale allestiti all’arrivo della nona tappa nell’area hospitality a San Marino, Repubblica dove TIM ha già raggiunto con il 5G oltre il 99% del territorio, diventata così primo Stato d’Europa 5G. Inoltre, attraverso la piattaforma “TIM Streaming” saranno trasmesse in diretta le immagini in alta definizione sui maxi schermi posizionati in prossimità del traguardo e sui su visori VR. La manifestazione rappresenta l’occasione per mostrare al grande pubblico degli appassionati del ciclismo le potenzialità della rete mobile 5G, tecnologia per la quale TIM ha investito 2,4 miliardi di euro per la sola acquisizione delle frequenze.