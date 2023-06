The Ocean Race: Malizia prima a Genova ma la vittoria finale si decide giovedì

Giornata cruciale per “The Ocean Race”, la più lunga e impegnativa regata mondiale in equipaggio partita il 15 gennaio da Alicante. Questa sera la conclusione dell’ultima delle sette tappe, dall’Aia a Genova, con la vittoria dei tedeschi di Malizia nella classe Imoca davanti ai francesi di Biotherm e agli svizzeri di Holcim (con a bordo Ambrogio Beccaria) – PRB. Un passaggio fondamentale, perché in classifica Holcim raggiunge quota 34 punti, scavalcando gli americani di 11th Hour Racing Team (con l’olimpica Francesca Clapcich) che, a causa dell'incidente alla partenza in Olanda, stanno raggiungendo Genova fuori classifica di tappa. Giovedì 29 la giuria mondiale discuterà il ricorso e solo allora si potrà conoscere il vincitore finale. La terza posizione è di Malizia con 32 punti.

Calciomercato, ultime notizie oggi: Ufficiale il rinnovo di Rabiot con la Juve. Roma, accordo con il Sassuolo per la cessione di Missori e Volpato. L'agente di Jorginho: «Nessuna trattativa con la Lazio»



Oggi anche l’arrivo, nella classe V065, di AOR Team Genova: la quarta posizione, grazie ai punti conquistati (10 in totale), consente all’equipaggio italo-austriaco di salire sul podio della The Ocean Race Sprint Cup alle spalle di Wind Whisper (18) e Team Jajo (14). In serata anche la Regata delle Legends per festeggiare i 50 anni di The Ocean Race: primo posto per Telefonica davanti a New Zealand Endeavour e Rolly Go.

Una giornata ricca di incontri ed eventi con l’emozionante “passeggiata” di Alice Leccioli e il suo esoscheletro ribattezzato “felicità”.

Lungo il pontile delle imbarcazioni, la ventunenne ferrarese, affetta dalla nascita da diparesi spastica, ha camminato con il suo esoscheletro da Wind Whisper a New Zealand Endeavour, una delle barche delle Legends presenti a Genova, città capitale capitale della vela ma anche della sostenibilità. Al Padiglione Jean Nouvel si è tenuto l’ultimo Ocean Summit dopo 4 anni di lavori iniziati proprio a Genova nel 2019. Grazie al Genova Process si è arrivati alla stesura di una Carta dei diritti fondamentali degli oceani che sarà presentata il 18 settembre all’Assemblea generale delle Nazioni unite. Il documento è il risultato di un lavoro lungo che ha coinvolto esperti e governanti di ben 35 paesi. «Oggi portiamo Genova nel mondo: non solo attraverso una competizione sportiva internazionale, ma anche grazie ad un lungo e impegnativo percorso che vede protagonista la protezione degli Oceani» sono parole del sindaco Marco Bucci.