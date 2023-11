Teqball, la S.S. Lazio porta nelle scuole lo sport del futuro

Un po' calciotennis, un po' ping pong: il teqball sta piano piano prendendo piede nel cuore di ama divertirsi col pallone a tu per tu con un amico (o più amici, organizzando tornei). In questo senso si inserisce il progetto EU Teq Games portato avanti dalla S.S. Lazio Teqball, con il contributo della Commissione Europea, per diffondere lo sport nelle scuole: la sezione della polisportiva biancoceleste ha portato la nuova disciplina all'interno del Liceo Scientifico Plinio Seniore, a Roma, per due giorni di divertimento. L'elevato numero di partecipanti è la testimonianza di quanto il teqball attragga i più giovani: il primo giorno, nell’aula magna del liceo e davanti a un gran numero di ragazzi, si è parlato dei regolamenti della disciplina, con un botta e risposta tra tecnici e dirigenti della sezione e gli studenti sulle curiosità e domande più frequenti; alla fine del confronto sono stati proiettati dei video con le azioni da gioco più entusiasmanti.

«In contatto con altri istituti per replicare iniziativa»

Il secondo giorno, con i tavoli da gioco donati dalla S.S. Lazio Teqball, gli studenti hanno prima assistito a una dimostrazione pratica da parte dei giocatori della squadra, per poi provare in prima persona i movimenti e le azioni da gioco. «Siamo davvero felici di avere a bordo in questo progetto un liceo storico come il Plinio Seniore, i cui studenti hanno dimostrato grande interesse, entusiasmo e anche notevoli qualità - afferma il presidente della S.S. Lazio Teqball, Andrea Paolini - Siamo convinti che per lo sviluppo del teqball in Italia sia imprescindibile la diffusione del gioco fra i più giovani, col conseguente incremento del numero dei praticanti. Le scuole, da questo punto di vista, rappresentano un bacino importantissimo, tant’è che siamo già in contatto con altri istituti per replicare l’iniziativa».