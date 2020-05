Senza Internazionali, Sky ripropone le sfide più belle degli Open d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella settimana in cui era previsto lo svolgimento della 77^edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, annullati per l’emergenza Coronavirus, giovedì 14 maggio Sky Sport Arena dedica un’intera giornata al torneo romano con una programmazione speciale. Si potranno rivivere alcuni degli incontri più avvincenti della storia del torneo: dalla finale Sampras-Becker del 1994 (highlights) a quella Nadal-Djokovic dell’ultima edizione (2019), passando per la finale più spettacolare di sempre sulla terra rossa del Foro Italico: Nadal-Federer del 2006 con il commento di Rino Tommasi e Gianni Clerici. Da rivedere anche le imprese italiane di Filippo Volandri contro Re Roger Federer nel 2007 e di Fabio Fognini nel 2017 contro il n.1 di allora Andy Murray. Non mancheranno gli speciali a cura della redazione di Sky Sport, tra cui “Rivali a Roma: le 5 finali Djokovic-Nadal” e “Nadal Re di Roma” sui 9 titoli conquistati dallo spagnolo al Foro Italico.Ecco il palinsesto completo di giovedì 14 maggio su Sky Sport Arena:6.00 Finale 2019 Nadal-Djokovic8.30 Nadal Re di Roma (Speciale)8.45 Secondo turno 2017: Fognini-Murray10.30 Tennis History Remix Roma11.00 Finale 2012 Nadal-Djokovic13.00 Rivali a Roma: le 5 finali Djokovic-Nadal (Speciale)14.00 Finale 2005 Nadal-Coria (Highlights)14.15 Ottavi 2007: Volandri-Federer15.45 Finale 1994 Sampras-Becker (Highlights)16.00 Finale 2008 Djokovic-Wawrinka18.00 Finale 2014 Djokovic-Nadal20.15 Rivali a Roma: le 5 finali Djokovic-Nadal (Speciale)21.15 Finale 1994 Sampras-Becker (Highlights)21.30 Finale 2006 Nadal-Federer24.00 Tennis History Remix Roma