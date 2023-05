Tanti vip in campo al Marco Simone per la pro-am di apertura dell'Open d'Italia

Rullo di tamburi al tracciato di Guidonia per l’Open d’Italia, ovvero la massima manifestazione di golf del Belpaese, come sempre ad alto tasso vip. Si comincia con la Pro-Am: tutti in campo per la gara tra dilettanti e professionisti che anticipa come da tradizione il match professionistico sul percorso di Lavinia Biagiotti. Una gara, quella dell’Open, davvero di importanza internazionale.



In lizza, per la Rolex Pro-Am Ds Automobiles 80esimo Open d’Italia, diversi professionisti di golf con vari dilettanti vip in squadra. Tra questi gli ex calciatori Gianfranco Zola e Beppe Incocciati, quest’ultimo scortato dal nipote Davide, e l'influencer e modello Mariano Di Vaio, molto fotografato, ottimo giocatore che si divide, per mettere a punto lo swing, tra i tracciati di Perugia e il Pevero. «Però ho imparato tutto la lui», scherza il modello indicando Zola, che gioca a livello di un professionista e sta per dividere con l'influencer l’attesa gara. In un altro team ecco il surfista olimpico Leonardo Fioravanti, gettonatissimo da tutte le dame presenti. E in gara ci sono anche il presidente dei circoli storici romani Maurizio Romeo e il responsabile Fiat e Abarth per l'Europa Gaetano Thorel. E poco prima di pranzo si affaccia, nei pressi della buca 18, il presidente e ceo di Biagiotti Group Lavinia Biagiotti Cigna, in elegante giacca bianca e la sua amata sciarpa tricolore. Posa per uno scatto di fronte al castello di Marco Simone, dove vive. «E’ sempre un’emozione seguire l’Open d’Italia – dice la manager - dove spero di vedere tanti giovani osare e giocare al meglio su questo campo, oramai davvero competitivo e difficile in vista della Ryder Cup di settembre».