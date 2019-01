Sci, Svindal annuncia il ritiro: «Dopo i Mondiali smetto»

Aksel Lund Svindal ha fatto sapere che si ritirerà dopo i Mondiali di sci in programma ad Are dal 4 al 17 febbraio. Il 36enne norvegese, uno dei più grandi campioni della storia del Circo bianco (oro in discesa a PyeongChang e di SuperG a Vancouver, 5 titoli iridati, 36 gare di Coppa del Mondo e due coppe del Mondo generali) lo ha annunciato oggi a Kitzbuehel: «Ai Mondiali correrò le mie ultime gare. Mi concentrerò sulle gare di Are (il 6 è in programma il SuperG, tre giorni dopo la libera, ndr), con la possibilità di vincere. Quello adesso è il mio obiettivo e poi smetto», ha aggiunto Svindal che ha preferito non gareggiare sulla Streif proprio per preservare le ginocchia malandate dai tanti infortuni capitatigli in carriera e costretto ad operarsi a una mano a novembre dopo un infortunio in allenamento. Nei suoi 17 anni di agonismo in coppa del mondo il fortissimo norvegese è stato protagonista anche di spaventose cadute come quella in discesa proprio a Kitzbuehel nel 2016 con la rottura del legamento crociato del ginocchio destro che lo costrinsero terminare anzitempo la stagione, mentre era in testa alla classifica di coppa. Quest'anno ha messo ha conquistato tre podi, compresa la vittoria in superG in Val Gardena a dicembre. la settimana scorsa si è classificato quarto nella libera di Wengen, poi il suo ginocchio destro ha preso un altro colpo durante le prove della libera di Kitzbuehel che lo hanno costretto a saltare il week end nel tempi dello sci. «Sembra un pò surreale annunciare che è finita - ha detto Svindal - Ma mentalmente è il modo migliore per farlo, meglio che aspettare di capire se si può andare avanti o meno». Ad Are si chiuderà il cerchio visto che proprio nella località svedese Svindal conquistò i suoi primi titoli mondiali, in discesa e gigante. «Gareggiare ad Are sarà davvero speciale - ha concluso Svindal - Quel Mondiale è stato uno dei momenti più belli della mia carriera in cui ho avuto tanti altri momenti felici. Quindi non sono triste di chiudere. Ad un certo punto arriva il tempo per sedersi sul divano e godersi le gare in tv. Nella sua strepitosa carriera, Svindal ha vinto anche 9 coppe di specialità e, complessivamante, 4 medaglie olimpiche (di cui due ori) e 8 iridate (comprese le cinque d'oro).

