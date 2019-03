Sorriso Brignone: terza nel SuperG di Soldeu. Shiffrin, regina da record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sorriso che racconta il quarto podio stagionale.lascia il segno anche nelle finali di coppa del mondo di Soldeu e chiude al terzo posto l'ultimo superG della stagione. L'azzurra, che per la 28/a volta in carriera chiude una gara tra le migliori tre, arriva alle spalle della tedescae dell'austriaca, ma riesce a lasciarsi alle spalle la fuoriclasse americanache, oltre alla coppa del mondo generale, centra così anche la doppietta con le coppe di slalom e superG, mai riuscito a nessuno prima. Per l'Italia, in una gara con condizioni meteo e di neve perfette, ci sono poi7/a,9/a,14/a e16/a.«È stato un superG tosto, quando ho vinto tre anni fa c'erano un po' più curve. Ma mi sono concentrata, ho cercato di essere alta nel piano e di lasciare andare gli sci e ce l'ho fatta. Sono molto soddisfatta, è il miglior superG della stagione», racconta la Brignone al traguardo. «È stata una stagione non facilissima per via dell'infortunio che mi ha fermata per due mesi – prosegue Federica - So comunque di avere un buon margine per l'anno prossimo. Voglio continuare ad allenarmi fino a fine aprile, poi spero di avere un'estate sana per poter andare all'attacco e mettere fieno in cascina arrivando pronta alla prossima stagione».