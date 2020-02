Doping, Sun Yang squalificato per 8 anni: distrusse le provette con un martello

La squalifica che molti dei suoi avversari attendevano è finalmente arrivata. Il Tas di Losanna, accogliende le richieste della Wada che chiedeva la pena massima, ha squalificato per otto anni Sun Yang, l'icona cinese del nuoto. L'olimpionico è stato così duramente sanzionato per essersi sotratto a un controllo a sorpresa, nel settembre 2018, distruggendo le provette a colpi di martello. Sun Yang, 28 anni, ha ora solo la possibilità di un ricorso al tribunale federale svizzero per sperare di partecipare a Tokyo 2020.

In base a quanto si legge nelle motivazioni, la squalifica non dovrebbe cambiare i risultati precedentemente ottenuti dal cinese. A Sun Yang, infatti, non viene contestata la positività al doping, quando l'irregolarità nell'essersi sotratto al controllo.

Ultimo aggiornamento: 10:59

