MAIS Onlus e l’Ambasciata del Sudafrica insieme alla Roma Fun Run 2019

Nella storica e affascinante cornice dei Fori Imperiali di Roma, MAIS Onlus e l'Ambasciata del Sudafrica parteciperanno insieme alla Roma Fun Run 2019 per dare una testimonianza concreta di integrazione culturale e di solidarietà e per celebrare insieme un traguardo importante per entrambi: 25 anni dall'inizio della democrazia del Paese e dalla nascita del Progetto Scuola Sudafrica di MAIS Onlus, nato all'indomani della fine dell'apartheid per dare a TUTTI i ragazzi del sudafrica la possibilità di studiare e di costruirsi un futuro migliore.