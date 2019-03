Strade Bianche, tutti contro Van Avermaet e Alaphilippe. L’Italia punta su Nibali e Moscon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato prossimo tornerà, la corsa toscana che giunta alla sua edizione numero 13, è diventata uno degli appuntamenti più attesi della stagione. È la classica più giovane e, in virtù del suo percorso, in parte su strade sterrate, viene spesso accostata al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix. A sfidarsi sui 184 chilometri di percorso, con partenza e arrivo a Siena, ci saranno 21 squadre, di cui 18 world tour e le tre professional Vital Concept, Neri Sottoli e Nippo Vini Fantini, entrate con wild card. Due saranno le formazioni da battere e che si presentano come delle autentiche corazzate: ladel campione uscentecone ladi. A sfidare le due formazioni ci saranno Van Aert della Jumbo-Visma, terzo lo scorso anno e Greg Van Avermaet della CCC. Tra gli assenti l’ex iridato, il campione mondialee il franceseL’Italia non correrà in seconda linea ma sarà protagonista con tanti nomi importanti. Ci sarà(Bahrein-Merida) in cerca del riscatto dopo il ritiro lo scorso anno, quando fu costretto a correre dieci chilometri con una ruota forata. Vedremo al via, il trentino della Sky che questa corsa vuole vincerla seriamente e che al suo fianco avrà Thomas, vincitore dell’ultimo Tour de France. Rivedremo anchedella NIPPO Fantini, unico italiano ad aver vinto questa corsa nel 2013 e che ora è a caccia del bis. Da non dimenticareche al suo primo anno con la Katusha-Alpecin, sabato indosserà i gradi di capitano per fare una grande corsa.Il percorso sarà come quello del 2018 con 184 chilometri, di cui 63 su strade sterrate divise in 11 settori.Il primo assaggio di sterrato, lungo 2,6 chilometri, sarà affrontato dopo 17,6 chilometri dal via e per i corridori sarà solo un primo assaggio. Arrivati a Montalcino, inizia la seconda parte della corsa con altri due settori di sterrato di 11 e 8 chilometri molto esposti al vento. Il settimo settore si incontra arrivati a Monteroni d’Arbia, mentre l’ottavo quello di Sante Marie, dove potrebbe formarsi un gruppetto di attaccanti, sarà a 54 chilometri dal finale. Gli ultimi tre settori, quelli decisivi che offrono spunti per gli assalti importanti, si incontreranno negli ultimi 25 chilometri di gara. Il primo sarà Monteaperti di appena 800 metri e quattro chilometri dopo, i corridori affronteranno Colle Pinzuto, con pendenze al 15% e una lunghezza di 2,5 chilometri. L’ultimo muro saràdi appena 1000 metri ma con pendenze fino al 18%, a 13 chilometri dal finale.