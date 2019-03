Strade Bianche, Alaphilippe festeggia su piazza del Campo davanti a Fugslang e Van Aert

Ultimo aggiornamento: 16:13

Il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) rimontando nel finale Jacob Fuglsang (Astana), ha vinto l’edizione numero 13 di Strade Bianche, la prima classica di stagione. Terzo posto per il belga Wout Van Aert (Team Junbo-Visma). Fugslang con Alaphilippe si erano resi protagonisti di una fuga a due messa in atto negli ultimi 12 chilometri di corsa, con alle loro spalle il gruppo dei migliori con Van Avermaet e il vincitore dello scorso anno Benoot e Van Aert. Negli ultimi tre chilometri di corsa la coppia al comando è stata raggiunta da Van Aert, ma la potenza di Alaphilippe sulla salita verso piazza del Campo ha fatto la differenza sui suoi avversari e senza problemi si è involato da solo verso il traguardo.”Sapevo che questa era una corsa adatta a me - ha dichiarato il vincitore subito dopo il traguardo - Questa è una corsa stupenda e per me vincerla è semplicemente meraviglioso. Questa corsa è importante come le altre classiche”.Per quanto riguarda l’Italia da sottolineare l’attacco di Diego Rosa della Sky, che per molti chilometri è rimasto da solo al comando della corsa.