PGS annuncia 70 centri di aggregazione sportiva. Malagò: “La direzione è quella giusta”

Sport per tutti, ma concretamente, non solo a parole. Il progetto PGS S.I. (acronimo di Sport Inclusivo), presentato nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, ha l’obiettivo di creare una vera cultura dell'inclusione attraverso uno strumento potente come lo sport, mezzo che le Polisportive Giovanili Salesiane (promotrici dell’evento) conoscono bene. I 70 centri di aggregazione sportiva che verranno realizzati in tutte le regioni italiane sono tanti, e la loro importanza è accresciuta dal fatto che saranno destinati a oltre 2000 bambini e bambine, di cui il 50 per cento appartenente a famiglie fragili e con problemi socioeconomici. Non solo: più di 200 partecipanti sono disabili. “PGS è da sempre un ente a cui siamo affezionati, non è banale organizzare un incontro così trasversale - afferma Giovanni Malagò, presidente del CONI – Lo sport per tutti è esattamente dove si deve indirizzare il Dipartimento per lo Sport (che ha contribuito al progetto PGS S.I., ndr)”. Ciro Bisogno, presidente nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, è molto soddisfatto mentre parla dell’iniziativa: “In un periodo di grande disagio e di bisogno di pace, penso che lo sport possa essere uno strumento di accoglienza”.

PANCALLI: “QUESTO PROGETTO E’ COME UN SEME”

Tanti i volti autorevoli dello sport italiano presenti al tavolo della Sala Spadolini. “Il progetto della PGS è molto bello, è un punto di partenza. Sport come inclusione, come Europa, come partecipazione, con cui tirar su qualcosa di straordinario, ossia la rinascita della parte sociale”, il parere di Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute. Luca Pancalli, numero uno del CIP, aggiunge: “Consentitemi di fare i complimenti alle Polisportive Giovanili Salesiane e al Dipartimento per lo Sport. Questi 70 centri di aggregazione possono essere un seme gettato sul terreno: lo sport deve essere inclusivo ma anche garantire integrazione, quindi valorizzare le differenze. Lo sport deve essere per tutti, ma anche di tutti”.