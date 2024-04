Sport e Salute, firmato il protocollo d'intesa con GSE per favorire la transizione energetica nello sport

È stato sottoscritto oggi al Circolo del tennis del Foro Italico di Roma, alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, un protocollo d’intesa tra Sport e Salute, la società dello Stato per lo sviluppo dello sport, ed il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile.

L’accordo ha l’obiettivo di avviare una collaborazione che contribuisca allo sviluppo e alla promozione delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e delle configurazioni di autoconsumo nel settore sportivo, accelerando gli investimenti per la transizione energetica e riducendo i consumi e gli impatti ambientali dell’impiantistica sportiva. «Questa firma aiuta il sistema sportivo – ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – perché fa comprendere che bisogna adeguarsi a politiche di rispetto dell'ambiente che vanno oltre la bolletta energetica. Questo protocollo - ha aggiunto Abodi - parte da Caivano e ha una prospettiva enorme. Dobbiamo sancire un patto tra sport e ambiente, spesso dichiarato, ma non ancora concretizzato. Se oggi l'80% degli impianti è inefficiente a livello energetico vuol dire che non siamo riusciti a trasformare le parole in fatti. Siamo improduttivi energeticamente, ma credo questo accordo segni un punto di svolta».

Le parole dell'ad del GSE Vigilante

«Lo sport è una leva potente per mettere insieme progettualità di riqualificazione energetica e benefici sociali e di inclusione - ha dichiarato l’Amministratore Delegato del GSE Vinicio Vigilante – Prova ne è il recupero del centro sportivo di Caivano, in cui l’azione congiunta del GSE e Sport e Salute, insieme al Commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, ha permesso che un’area degradata potesse diventare un caso esemplare e un modello replicabile per il miglioramento dell’impiantistica sportiva nel Paese».

Le parole del presidente dell GSE Arrigoni

«I centri sportivi possono diventare centrali anche per la creazione di comunità energetiche rinnovabili – così il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni – non solo come modello virtuoso di condivisione dell’energia ma anche come luogo di aggregazione e integrazione soprattutto tra i giovani».

Le parole del presidente di Sport e Salute Mezzaroma

«Questo accordo – ha spiegato il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma – segna l’avvio concreto della transizione energetica nel settore dello sport, partendo dall’impiantistica che sappiamo bene quanto sia vetusta e quanto necessiti di interventi.

Le parole dell'ad di Sport e Salute Molineris

«Con il GSE guardiamo al futuro – ha aggiunto l’Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris -. Caivano sarà un progetto con il quale prenderà il via la progettualità "Illumina", dove economia circolare e sostenibilità sono degli aspetti fondamentali. La visione di creare un sistema energetico a 360 gradi deve rappresentare il concetto di fare qualcosa in più e di fare in modo che il nostro modello sia replicabile nel paese e che lo sport sia un principio positivo per poterlo fare».

Il GSE e Sport e Salute, già impegnati insieme al Commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, nel recupero dell’ex Centro sportivo Delphinia di Caivano, con questo nuovo accordo vogliono favorire il progresso del settore sportivo verso un sistema energetico più sostenibile tramite la promozione di interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva e la diffusione delle fonti rinnovabili, e sviluppare modelli virtuosi per migliorare la vivibilità delle comunità locali e incentivare l’inclusione sociale.

Il protocollo prevede l’avvio di strumenti adatti alla realizzazione di vari progetti, tra cui la riqualificazione energetica dello Stadio Olimpico di Roma, la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Sport e Salute, la promozione della mobilità sostenibile e lo sviluppo di modelli per il cofinanziamento degli interventi sugli impianti pubblici e privati, integrando i fondi PNRR con gli incentivi del GSE. Verranno inoltre organizzati eventi di formazione e informazione dedicati alle Amministrazioni Pubbliche, alle Federazioni Sportive, ai gestori degli impianti sportivi pubblici e privati e alle imprese di settore, in particolare sulle opportunità derivanti dai meccanismi incentivanti gestiti dal GSE.