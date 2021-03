«Lo sport merita rispetto»: striscioni sui ponti di Roma a un anno dal lockdown

L'iniziativa è dell'Asi (Associazioni sportive e sociali italiane) e ha coinvolto alcuni dei ponti più suggestivi di Roma. «Lo sport merita rispetto», è il testo del messaggio affisso su alcuni luoghi-simbolo della capitale, da Ponte Duca d'Aosta a Ponte Cavour, da Ponte della Musica a Ponte Milvio. L'idea, realizzata a un anno dall'inizio del lockdown con il supporto di dirigenti, tesserati ed il sostengo della struttura territoriale del Comitato Regionale del Lazio, «è pronta ad essere emulata da altre città italiane per gridare più forte che il dilettantismo costituisce nel nostro Paese la base del movimento sportivo» spiegano i promotori. «Questi striscioni - viene sottolineato - rappresentano la voce del popolo dello sport, in ginocchio da un anno, che chiede riaperture immediate in sicurezza, ristori e, soprattutto, di ridare fiducia ai cittadini».

