Sport e Salute-Lavazza: rinnovo della partnership con ex campioni al servizio dello sport

Una partnership rinnovata per sostenere l’attività sportiva di base, potendo contare su una squadra di ex atleti che hanno fatto la storia. Sport e Salute S.p.A. e Lavazza rinnovano la loro sinergia e con orgoglio annunciano che al loro fianco sono sces8 in campo ex campioni che hanno scritto la storia italiana tra medaglie e successi, facendosi portavoce del progetto “Lavazza per lo sport”. Dal karateka Stefano Maniscalco (17 volte campione italiano, 5 volte campione europeo e 3 volte campione del mondo nella sua disciplina) al “re degli abissi” Umberto Pelizzari, (più volte recordman mondiale in tutte le discipline dell'apnea), passando per la sciatrice Daniela Ceccarelli, campionessa olimpica nel supergigante a Salt Lake City 2002. Campioni nelle rispettive discipline e anche testimonial della campagna dedicata alle Società e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, che premierà le prime classificate a livello regionale e le prime tre a livello nazionale con un montepremi del valore totale di 50.000 euro in buoni acquisto per articoli sportivi. Per partecipare occorre registrare la propria ASD/SSD su sito lavazza. it/lavazzaperlosport, ottenere una Card, condividerla sui social e invitare altri utenti a votare per vincere il contest. Insomma, Lavazza continua il percorso intrapreso a favore dell’associazionismo sportivo italiano iniziato al fianco di Sport e Salute per la formazione di tanti giovani atleti, futuri campioni di domani attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità di appassionati che, ogni giorno, supporta con passione i praticanti di tantissime discipline.