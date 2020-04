Sport e Salute, 315mila accessi per informazioni sul bonus di 600 euro

Un'altra prova del fuoco per il bonus di 600 euro. Da oggi alle 14 sul sito di sportesalute.eu. Stavolta riguarda i collaboratori sportivi, cioè gli istruttori, i maestri, gli allenatori dei nostri figli e il personale amministrativo delle società. La spina dorsale dello sport di base, il capitale umano di un altro settore costretto a chiudere in queste settimane per rispettare le regole del contenimento del Coronavirus. Ieri sul sito di Sport e Salute si sono registrati 315.000 accessi per informazioni. Lo stanziamento del governo è di 50 milioni di euro. La gestione delle domande fa capo a Sport e Salute, l'autorità governativa oggi presieduta da Vito Cozzoli, che dopo la riforma del 2018 ha in pancia tutte le risorse che lo Stato ogni anno versa per lo sport di base, lo sport per tutti. Dopo i problemi dell'Inps con il bonus per le partite Iva, Sport e salute ha deciso di usare la prenotazione via sms per esaminare e smaltire le richieste.



Non un click day dunque, ma oggi si attende l'assalto al sito a partire dalle 14 quando si può cominciare a prenotarsi. La platea potenziale comprende tutte le associazioni affiliate alle federazioni sportive, alle discipline associate (scacchi, dama, kickboxing per esempio), agli enti di promozione sportiva come Uisp, UsAcli, Csi ed altri. Escludendo i volontari puri, i pensionati e chi ha un altro reddito, la platea potenziale è di 300-400 mila persone. I beneficiari potranno essere 83 mila. In questa prima fase si è scelto di concedere il bonus ai collaboratori sportivi che stanno sotto la soglia dei 10 mila euro. I più vulnerabili. Una volta esaminate e approvate le domande l'obiettivo di Sport e salute è l'accreditamento dei 600 euro nel più breve tempo possibile effettuati i necessari controlli«. Per la prima volta nella sua storia Sport e salute (ex Coni servizi) si fa carico di distribuire dei soldi direttamente ai tesserati.

