Special Olympics, nuoto: Angelotti d'oro nei 1500 in acque libere nonostante un giro in più...

Un oro meritato, anzi strameritato. Lo ha conquistatoagliin svolgimento ad. L'azzurro ha trionfato nell'in acque libere, due giri da circa 700 metri l'uno. Due giro per gli altri, non per lui al quale un giudice distratto ha fatto fare un giro in più. Alessandro l'ha fatto, è arrivato al traguardo cadendo due volte, ma con una tenacia incredibile ha superato il traguardo.Angelotti ha subito raccontato di aver fatto tre giri, di qui l'immediato ricorso della delegazione azzurra. Ricorso incredibilmente rigettato perché il giudice non ha voluto riconoscere l'errore, imputandolo ad Alessandro che però confermava di averne fatti tre di giri.Dopo un secondo reclamo, il giudice (un ragazzo piuttosto giovane) ha finalmente riconosciuto l'errore consentendo ad Angelotti di salire sul gradino più alto del podio con la sua medaglia d'oro dei 1500 metri conquistata dopo averne nuotati 2100...Ma tutto è bene quel che finisce bene.