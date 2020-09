Sopralluogo di Nibali e Cassani sul percorso del mondiale di Imola: "Sarà durissimo"

Vincenzo Nibali e Davide Cassani hanno effettuato un sopralluogo sul percorso che la prossima settimana ospiterà i mondiali di Imola 2020. La gara maschile in linea si svolgerà domenica 27 settembre e si svolgerà su un percorso composto da 9 giri del circuito, con partenza e arrivo all'interno dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari".

Spiega Vincenzo Nibali: «Il percorso è difficile e selettivo, ci sono due strappi molto intensi. Il secondo nella parte finale è davvero duro, poi c’è una lunga discesa che porta fino al circuito. Per essere protagonisti ci vorrà grande freschezza e una buona gamba, oltre a una ottima organizzazione del team. Voglio fare i miei complimenti al comitato organizzatore che sta lavorando molto bene, nonostante i tempi siano davvero ristretti per mettere in piedi un evento di tale portata. Ho visto che è già stato asfaltato il 90% del percorso, lo troveremo in ottime condizioni. Sarà una bellissima sfida, uno spettacolo da non perdere per tutti i tifosi che invito a Imola per tifare Italia».

Davode Cassani conosce molto bene queste zone: «Sono le mie strade. Ritengo che non sia un circuito solo per scalatori puri ma anche per quei corridori che si impongono in classiche come la Liegi. Penso a Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Jakob Fuglsang, ma attenzione anche a Peter Sagan, che se esce bene dal Tour de France potrà dire la sua perché le salite da affrontare non sono così lunghe. Il campo dei favoriti è molto ampio».

Ultimo aggiornamento: 20:44

