Sonny Colbrelli e Marta Bastianelli trionfano al GP Beghelli

Trionfo tutto italiano al Gran Premio Bruno Beghelli, storico appuntamento del ciclismo che anticipa il Trittico d’Autunno.Ad imporsi sul traguardo di Monteveglio Valsamoggia, sono stati Sonny Colbrelli e la campionessa italiana Marta Bastianelli.La prova maschile ha visto il bresciano della Bahrein Merida, imporsi davanti allo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar Team) e l’australiano Jack Haig (Mitchelton Scott). Per Colbrelli il successo di oggi è il secondo nella corsa emiliana e il terzo in questa stagione. La corsa è stata caratterizzata da una fuga con Stepan Kuriyanov (Gazprom Rusvelo), Tommaso Fiaschi (Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze) ed Emil Dima (Giotti Victoria). I tre sono stati ripresi a 42 chilometri dal finale, ma il gruppo è rimasto compatto solo per pochi chilometri. Dopo un altro tentativo di fuga a 30 chilometri dal traguardo, l’azione decisiva è arrivata a 13 chilometri dalla conclusione con Guillaume Martin (Wanty Groupe Gobert). Martin è stato poi raggiunto da Valverde, Colbrelli, Haig, Bauke Mollema (Trek Segafredo, vincitore della passata edizione), David Gaudu (Groupama Fdj) e Garcia Cortina, compagno di Colbrelli. I sette si sono portati sul traguardo, dove Colbrelli ha dimostrato più spinta vincendo in volata.La prova femminile ha visto il successo di Marta Bastianelli con i colori della Nazionale. Per l’atleta di Lariano quello conquistato oggi, è il secondo successo in questa gara dopo quello del 2017. La campionessa italiana allo sprint si è imposta sull’olandese Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) e la bergamasca Chiara Consonni (Valcar Cylance).Il grande ciclismo tornerà la prossima settimana con il Trittico d’Autunno, che si concluderà sabato prossimo con il Giro di Lombardia