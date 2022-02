Pechino 2022, Goggia: «Le Olimpiadi sono il luogo dove si realizzano i sogni dei bambini...»

«Le Olimpiadi sono il luogo dove si realizzano i sogni dei bambini. E nonostante le mie condizioni io sono qua. Sono in costruzione». Sono queste le prime dichiarazioni di Sofia Goggia, dopo il dodicesimo posto nella prima prova di discesa libera olimpica. «Dopo il volo di Cortina - ha raccontato a Rai Sport - era già un miracolo riuscire ad arrivare qua. Era la mia prova di discesa, non ho avuto spazio per i dubbi e sono partita molto tranquilla, ho cercato di stare in piedi, di capire il ginocchio, la pista, la neve. Ho cercato di sentire gli appoggi, quando il mio corpo è in posizione ottimale poi vado».

APPROFONDIMENTI SPORT Pechino, Sofia Goggia saluta i tifosi dopo la prova di discesa PECHINO 2022 Federica Brignone sesta al Super G: «Ho dato tutto, ma non... PECHINO Sofia Goggia, niente Super G a Pechino: alle Olimpiadi la...

Goggia sembra quindi essere riuscita ad aver scacciato le paure e i dubbi. «Sono contenta, concentrata, serena, consapevole di poter fare quello che posso fare con i mezzi che ho adesso». La campionessa bergamasca, dopo aver saltato per precauzione il super gigante, alla fine ce l’ha fatta a prendere parte alla prima delle tre prove cronometrate in vista della gara in programma martedì 15. Sofia Goggia è al rientro dopo l'infortunio di Cortina ma è tornata in pista con sensazioni positive, risultando persino la migliore tra le sette azzurre scese con il dodicesimo tempo a 1″55 dalla elvetica Priska Nufer. Quindicesimo posto per Nadia Delago, seguita dalla sorella Nicol Delago 17esima (con salto di porta), Federica Brignone (che ha saltato due porte) 20esima e Francesca Marsaglia 30esima (sempre con salto di una porta). Stanotte, alle 11 locali (4 italiane), il secondo training che vale come qualifica interna per ogni singolo team per la scelta delle sciatrici.