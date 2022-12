Sci alpino, a St. Moritz vittoria in discesa di Elena Curtoni davanti a Sofia Goggia, che si fa male: «Mi sono rotta la mano»

Doppietta azzurra ma…anche uno spavento. La discesa accorciata di Sankt Moritz (Svizzera) parla italiano, grazie al primo posto di Elena Curtoni e al secondo di Sofia Goggia. Che però è arrivata al traguardo dolorante. “Mi sono rotta la mano”, ha detto la bergamasca, subito dopo aver tagliato la linea di meta a 29 centesimi dalla compagna di squadra, che ha conquistato il suo terzo successo in Coppa del mondo.

Conclusa la sua prova, Sofia si è sfilata subito il guanto dalla mano sinistra e richiamato a sé gli allenatori e lo staff. Una mano visibilmente gonfia, causato certamente dall'impatto violento con una porta. La campionessa olimpica di PyeongChang 2018 ha subìto una contusione che, dopo la risonanza magnetica effettuata prontamente in una clinica di St.Moritz, ha evidenziato una frattura scompota del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra". Oggi stesso Goggia verrà operata a Milano. Si proverà a recuperarla per la libera di domani, sempre a St.Moritz. "Ho sentito immediatamente dopo l'impatto col palo che mi era successo qualcosa alla mano. All'arrivo quasi non la muovevo. Peccato perché è stata una bella gara: farò di tutto per essere pronta per la discesa di sabato" ha dichiarato la stessa Sofia Goggia.

Curiosamente, nel gennaio scorso, Elena Curtoni aveva vinto il suo primo SuperG in coppa del mondo a Cortina in una giornata caratterizzata dalla bruttissima caduta di Sofia Goggia, infortunatasi al ginocchio sinistro a un’anomala torsione, a soli 11 giorni dai Giochi di Pechino. Condizioni, quelle di Goggia, che avevano oscurato il trionfo di Elena.