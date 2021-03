Sofia Goggia vince la Coppa di discesa: cancellata la gara a Lenzerheide

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del mondo di discesa. Alla fine infatti, dopo il rinvio di ieri, sono state cancellate le due libere in programma oggi a Lenzerheide, in Svizzera: l'azzurra conquista il titolo per la seconda volta in carriera, dopo quello nel 2018. Stamattina la Fis ha preso atto del fatto che sarebbe stato impossibile, causa maltempo, disputare prove e gare nella stessa giornata e ha deciso per l'annullamento.

Sofia ha vinto con 480 punti, il risultato di quattro vittorie e un secondo posto. Avrebbe dovuto difendere il primato dall'assalto di Corinne Suter e Lara Gut-Behrami. Eguagliata così Isolde Kostner, unica italiana ad aver vinto due volte la stessa classifica di specialità. Per i colori azzurri è la seconda coppa di specialità della stagione dopo quella di Marta Bassino in gigante. La Coppa uomini, la quarta consecutiva, è stata invece vinta dallo svizzero Beat Feuz. Domani alle finali, con previsioni meteo in miglioramento, sarò la volta di due SuperG.

