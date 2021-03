Troppa neve, niente prove a Lenzerheide: titolo a Goggia se la discesa viene annullata

Niente da fare a Lenzerheide. Dopo aver tentato inutilmente di ripulire la "Baltrametti", le prove di discesa libera maschile e femminile di Coppa del Mondo di sci sono state annullate. Alle finali solitamente Fis non modifica il calendario e senza prova non dovrebbe esserci gara a domani, assegnandoci le due coppe di specialità ai due leader attuali, l'azzurra Sofia Goggia e lo svizzero Beat Feuz. Ma, a Lenzerheide ci sono pressioni per tentare comunque di far disputare prove e gare domani.

La Federsci italiana ha confermato, con un comunicato, che l'intenzione è quella di far disputare comunque le due discese, anche con un percorso abbreviato. L'annullamento per maltempo della prova di oggi «comporterebbe, in termini di regolamento, la cancellazione delle due gare inizialmente stabilite per la giornata di mercoledì 17 marzo, in quanto le finali non prevedono spostamenti o cambi rispetto al programma originario», sottolinea Fisi. «Tuttavia è intenzione della Federazione Internazionale far disputare sia le necessarie prove sia le discese nella giornata di domani, su due tracciati accorciati e abbassati con partenza dal cancelletto del supergigante». La decisione ufficiale dopo l'incontro tra i team, alle 17.

