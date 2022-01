Goggia che spavento, cade nel super gigante di Cortina: si teme per il suo ginocchio

Paura Goggia. All’indomani della discesa vinta a Cortina, la campionessa bergamasca è stata protagonista di una bruttissima caduta a metà del super gigante di questa mattina. Grande spavento come spaventose le immagini tv al replay. Nella caduta, Sofia ha divaricato le gambe dopo una spigolata, facendo temere per l’integrità delle sue ginocchia e dei legamenti. Momenti di forte tensione, poi la bergamasca si è rialzata lentamente dolorante e ha scelto di raggiungere il traguardo sciando e allargando le braccia nei confronti del publico che l'applaudiva incoraggiandola. Secondo il primo accertamento medico, Goggia ha riportato una botta al ginocchio sinistro e forse già nel pomeriggio sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti a Milano per scongiurare ogni problema in vista dei Giochi al via il 4 febbraio. Le telecamere immortalano - ahinoi, va detto - una Sofia zoppicante, scortata dallo staff della Nazionale.

A vincere il super gigante è stata Elena Curtoni, che ha parlato proprio di Sofia Goggia ai microfoni della Rai: “Sono andata subito da lei. Per me è una giornata dolce-amara: sono molto contenta per quello che sono riuscita a fare, sono soddisfatta della mia gara, ma sono dispiaciuta per Sofia e spero che non sia nulla di grave”. Serve un altro miracolo, un recupero lampo visto che le Olimpiadi sono alle porte.