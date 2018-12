Emanuel Perathoner vince la gara valida per la coppa del mondo di snowboardcross di Cervinia. L'azzurro ha preceduto sul traguardo della big final lo statunitense Jake Vedder e il tedesco Martin Noerl.



Primo podio stagionale a Cervinia per Michela Moioli, che chiude terza la gara di snowboardcross. Nella big final vince la ceca Eva Samkova, secondo posto per la statunitense Lindsey Jacobellis. © RIPRODUZIONE RISERVATA