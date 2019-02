Shiffrin pigliatutto: a Maribor vince anche in slalom

Dopo il successo di ieri in gigante, ex aequo con la slovacca Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin ha vinto in 1.42.60 anche lo slalom speciale di Maribor, 56/a vittoria in carriera. Seconda alle spalle della fuoriclasse statunitense la svedese Anna Swenn Larsson in 1.43.37 e terza la svizzera Wendy Holdener in 1.43.75. Per l'Italia in classifica ci sono la trentina Chiara Costazza, ottava in 1.45.25, ancora lontana dal podio ma suo miglior risultato stagionale, Irene Curtoni 27/a in 1.46.93 e Lara Della Mea 28/a in 1.47.20



La coppa del mondo donne si ferma dopo questa gara e le migliori atlete volano ad Aare, in Svezia, per i Campionati mondiali. Lunedì sera ci sarà la cerimonia d'apertura ma già lunedì mattina è in programma la prima povera cronometrata della discesa iridata.