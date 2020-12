Volley, rugby, pallanuoto, atletica: su Sky 300 ore di diretta di grandi eventi

Oltre 300 ore di diretta dal rugby alla pallavolo, passando per la pallanuoto: su Sky Sport arriva una nuova stagione di nuovi grandi eventi live. Tra le tante novità annunciata della tv, le oltre 300 ore di diretta con più di 150 sfide, nelle competizioni top europee e mondiali di diverse discipline. Nella sequenza di grandi sfide continentali, tra le quattro nuove Champions League: la Cev di pallavolo, l'Heineken Champions Cup di rugby, la Coppa Len di pallanuoto e Final Four di pallamano, tutte in onda su Sky Sport e in streaming su Now Tv, che mettono in campo i migliori atleti e offrono massima visibilità alle squadre italiane impegnate in Europa. Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport: «Queste nuove acquisizioni confermano ancora una volta l'importanza che da sempre Sky riconosce a tutti gli sport, e ai loro protagonisti maschili e femminili. Siamo orgogliosi di poter arricchire le giornate di tanti appassionati con eventi di discipline che incarnano alla perfezione i grandi valori sportivi. Si tratta di grandi competizioni europee che daranno ancora più forza alla programmazione di Sky Sport, con i loro migliori interpreti in campo per uno spettacolo di alto livello. Tante novità che ribadiscono la volontà di Sky di sostenere tutto lo sport, in questo momento difficile, offrendo una sempre maggiore visibilità alle squadre italiane impegnate su palcoscenici internazionali, con quella qualità tecnologica e del racconto che contraddistingue il nostro modo di vivere gli eventi. Queste novità - conclude Perrelli - si aggiungono alla già ricca offerta Sky di grande sport italiano e internazionale, dal calcio ai motori, dal tennis al basket e molto altro, a conferma di quanto sia alta l'attenzione nei confronti dei nostri clienti».

Nel novero degli eventi live di Sky Sport, si comincia con la pallavolo e le partite delle italiane impegnate in Coppa Cev, in Champions League maschile e femminile, che vede al via otto squadre italiane (4 maschili: Perugia, Civitanova Marche, Modena e Trento; quattro femminili: Scandicci, Busto Arsizio, Conegliano e Novara). Tra i match della prima giornata in onda domani, anche il derby italiano fra Civitanova e Perugia. A seguire, dal 10 dicembre, il padel con la fase finale dell'Estrella Damm Master Final a Minorca; dal 17 dicembre con le Cupra FIP Finals di Cagliari. Di rilievo anche il rugby: dall'11 dicembre Sky seguirà le due competizioni più importanti e prestigiose del Vecchio continente, la Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup, che vedranno impegnate le Zebre Parma e la Benetton Treviso. Per ogni fine settimana cinque partite in onda su Sky, tre di Champions e 2 di Challenge, con in le italiane. Per la lotta, gli incontri della World Cup di Belgrado dal 13 al 18 dicembre. La pallanuoto offre i match della Len Champions League, dai turni di qualificazione alle Final 8 di giugno, con in acqua la Pro Recco, Siracusa e Brescia. Poi, la pallamano, con tanti eventi europei e mondiali: Sky trasmetterà le semifinali e le finali dell'Europeo femminile (18 e 20 dicembre), la Final 4 della Champions maschile (28 e 29 dicembre), le sfide di qualificazione dell'Italia agli EHF Euro 2022 maschili (azzurri contro la Lettonia il 7 e il 10 gennaio 2021), i Mondiali maschili del prossimo anno, dalla fase a giorni alla finale (dal 14 al 31 gennaio 2021). Altro appuntamento quello con l'atletica leggera e il Continental Tour Gold: 11 tappe itineranti da maggio a settembre 2021.

